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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:03

  cohan написав:Окко 100 грн - заказал 29 мая, оказался до 31 мая

теперь смотрю снова предлагают, и какие там даты, итересно?

Если речь о скидочном сертификате на товары (кроме топлива), который за серебряные баллы продается, то акция одноразовая, второй такой нельзя заказать из этой учетной записи. А действительны они до конца текущего месяца.

А вот про денежные сертификаты, покупаемые за золотые баллы, я не знаю.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:21

  M-Audio написав:
  cohan написав:Окко 100 грн - заказал 29 мая, оказался до 31 мая

теперь смотрю снова предлагают, и какие там даты, итересно?

Если речь о скидочном сертификате на товары (кроме топлива), который за серебряные баллы продается, то акция одноразовая, второй такой нельзя заказать из этой учетной записи. А действительны они до конца текущего месяца.

А вот про денежные сертификаты, покупаемые за золотые баллы, я не знаю.


да, я про серебряные, в общем, надо в начале месяца заказывать, спасибо!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:23

  Пансер написав:Хтось робив замовлення CASHBACK ДО 90 ГРН ВІД ALLO.UA?
За покупку, здійснену 2 квітня кешбеку немає.


я, думаю, в Вашем случае ощибаюсь, но на Алло поставил крест когда выяснилось что начисленными за ДР баллами можно оплатить что-то из ограниченного списка и на немного,
в том же f.ua накопительная выходила больше + mcc Маркетплейсы,

может, и в этом случае есть какой-то подвох?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:54

Сертификат Окко 100 грн на продукты уже несколько дней висит в каталоге, но кнопки Заказать почему-то нет.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:29

  vovareuckij написав:Сертификат Окко 100 грн на продукты уже несколько дней висит в каталоге, но кнопки Заказать почему-то нет.


думаю, все же он до 31го, как писали на форуме выше, теперь закончились...
проверю на след неделе как акк появится
cohan
 
Повідомлень: 1832
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  #<1 ... 206207208209
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