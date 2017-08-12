Тут прочитал. На сайте Бильше тоже есть. С своего акка добавляем друга, с аккаунта друга обязательно подтверждаем, потом следующую и подтверждаем предложение о присоединении. Несколько раз по кругу все 3 акка. Интуитивно понятно. Надо доступ к всем 3 аккам. Можно объединить только золотые баллы одного банка.
lel написав:На сайте Бильше тоже есть. С своего акка добавляем друга, с аккаунта друга обязательно подтверждаем, потом следующую и подтверждаем предложение о присоединении. Несколько раз по кругу все 3 акка. Интуитивно понятно. Надо доступ к всем 3 аккам. Можно объединить только золотые баллы одного банка.
Да, действительно. Спасибо! Я почему-то думал, что золотые не объединяются, а, похоже просто для них надо еще раз отдельный запрос на объединение, хотя серебро этих же акков раньше объединилось по всем картам по запросу только на одну карту.
lel написав:На сайте Бильше тоже есть. С своего акка добавляем друга, с аккаунта друга обязательно подтверждаем, потом следующую и подтверждаем предложение о присоединении. Несколько раз по кругу все 3 акка. Интуитивно понятно. Надо доступ к всем 3 аккам. Можно объединить только золотые баллы одного банка.
Да, действительно. Спасибо! Я почему-то думал, что золотые не объединяются, а, похоже просто для них надо еще раз отдельный запрос на объединение, хотя серебро этих же акков раньше объединилось по всем картам по запросу только на одну карту.