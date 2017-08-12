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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 208209210211>
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 12:06

  Aktus написав:
  lel написав:В семье Бильше 1000+2000+500 золотых баллов. При обмене с какого аккаунта будет списано в первую очередь?

А у вас золотые баллы трёх акков объединены?

Да. Инструкция по объединению в этой теме.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

  lel написав:Инструкция по объединению в этой теме

Где??
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 09:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

ВIВ написав:
  lel написав:Инструкция по объединению в этой теме

Где??
Тут прочитал. На сайте Бильше тоже есть. С своего акка добавляем друга, с аккаунта друга обязательно подтверждаем, потом следующую и подтверждаем предложение о присоединении. Несколько раз по кругу все 3 акка. Интуитивно понятно. Надо доступ к всем 3 аккам. Можно объединить только золотые баллы одного банка.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 18:50

  lel написав:На сайте Бильше тоже есть. С своего акка добавляем друга, с аккаунта друга обязательно подтверждаем, потом следующую и подтверждаем предложение о присоединении. Несколько раз по кругу все 3 акка. Интуитивно понятно. Надо доступ к всем 3 аккам. Можно объединить только золотые баллы одного банка.

Да, действительно. Спасибо!
Я почему-то думал, что золотые не объединяются, а, похоже просто для них надо еще раз отдельный запрос на объединение, хотя серебро этих же акков раньше объединилось по всем картам по запросу только на одну карту.

Ну и всегда РТФМ, да.
https://bilshe.mastercard.ua/faq/points ... ints_merge
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 05:31

  Aktus написав:
  lel написав:На сайте Бильше тоже есть. С своего акка добавляем друга, с аккаунта друга обязательно подтверждаем, потом следующую и подтверждаем предложение о присоединении. Несколько раз по кругу все 3 акка. Интуитивно понятно. Надо доступ к всем 3 аккам. Можно объединить только золотые баллы одного банка.

Да, действительно. Спасибо!
Я почему-то думал, что золотые не объединяются, а, похоже просто для них надо еще раз отдельный запрос на объединение, хотя серебро этих же акков раньше объединилось по всем картам по запросу только на одну карту.

Ну и всегда РТФМ, да.
https://bilshe.mastercard.ua/faq/points ... ints_merge


так бы конвертировали разных банков где выгоднее ) потому в пределах банка
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 06:43

Спрошу ещё и здесь
Кто-нибудь пробовал "реализовать" сертификат на 3 грн скидки со сроком действия до 31 мая в этом месяце? Раньше, говорят, такое проходило.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 06:52

  M-Audio написав:Спрошу ещё и здесь
Кто-нибудь пробовал "реализовать" сертификат на 3 грн скидки со сроком действия до 31 мая в этом месяце? Раньше, говорят, такое проходило.

А вы чего собственно спрашиаете? У вас есть такие сертификаты? Так в чем тогда проблема - вы ж ничем не рискуете - сработает - хорошо, а на нет и суда нет. в общем пробуйте! - потом расскажете ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

А можна одночасно взяти 2 сільпошні сертифікати одинакового номіналу?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 13:16

Пансер можно
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:49

  Пансер написав:А можна одночасно взяти 2 сільпошні сертифікати одинакового номіналу?


нелимитированные можно конечно
cohan
 
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