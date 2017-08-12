Flamingo написав: M-Audio написав:
Спрошу ещё и здесь
Кто-нибудь пробовал "реализовать" сертификат на 3 грн скидки со сроком действия до 31 мая в этом месяце? Раньше, говорят, такое проходило.
А вы чего собственно спрашиаете? У вас есть такие сертификаты? Так в чем тогда проблема - вы ж ничем не рискуете - сработает - хорошо, а на нет и суда нет. в общем пробуйте! - потом расскажете
Так ежели такой серт "пикнуть" на кассе не до полного (до полного сразу), скидку по нему можно увидеть только при следующей, но при этом не включается персональная (тк с сертом не суммируется) и нет оплаты нью сиба (сертом только через кассу)- т.е. сразу потеря персональной и 5% сиба, а серт по финалу может не сработать. Я намедни рискнул по одному попробовать, результат увижу при следующем подходе (а это по ходу не скоро), но персональную при этом не начислили, пока "всё идёт хорошо"