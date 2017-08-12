А де є?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:47
Так ежели такой серт "пикнуть" на кассе не до полного (до полного сразу), скидку по нему можно увидеть только при следующей, но при этом не включается персональная (тк с сертом не суммируется) и нет оплаты нью сиба (сертом только через кассу)- т.е. сразу потеря персональной и 5% сиба, а серт по финалу может не сработать. Я намедни рискнул по одному попробовать, результат увижу при следующем подходе (а это по ходу не скоро), но персональную при этом не начислили, пока "всё идёт хорошо"
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:11
То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?
PS Вот, я только сейчас толком понял, чем мне не нравилась идея "попробовать". Тем, что попробовать можно только после залития бака, когда уже нельзя ни отказаться и поехать на другую заправку, ни даже получить плюшек от оплаты через Okko-pay.
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:34
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:40
cohan Це сугубо банківські чи від "більше"?
Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.
Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуй-те положене, а мені по типу середину слова пропонують, мов збій, але можете іншим разом скористатись.
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