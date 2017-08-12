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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24

  cohan написав:
  Пансер написав:А можна одночасно взяти 2 сільпошні сертифікати одинакового номіналу?


нелимитированные можно конечно


А де є?
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:47

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:Спрошу ещё и здесь
Кто-нибудь пробовал "реализовать" сертификат на 3 грн скидки со сроком действия до 31 мая в этом месяце? Раньше, говорят, такое проходило.

А вы чего собственно спрашиаете? У вас есть такие сертификаты? Так в чем тогда проблема - вы ж ничем не рискуете - сработает - хорошо, а на нет и суда нет. в общем пробуйте! - потом расскажете ;)

Так ежели такой серт "пикнуть" на кассе не до полного (до полного сразу), скидку по нему можно увидеть только при следующей, но при этом не включается персональная (тк с сертом не суммируется) и нет оплаты нью сиба (сертом только через кассу)- т.е. сразу потеря персональной и 5% сиба, а серт по финалу может не сработать. Я намедни рискнул по одному попробовать, результат увижу при следующем подходе (а это по ходу не скоро), но персональную при этом не начислили, пока "всё идёт хорошо" :D
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 15:11

  Oberon написав:
  Flamingo написав:А вы чего собственно спрашиаете? У вас есть такие сертификаты? Так в чем тогда проблема - вы ж ничем не рискуете - сработает - хорошо, а на нет и суда нет. в общем пробуйте! - потом расскажете ;)

Так ежели такой серт "пикнуть" на кассе не до полного (до полного сразу), скидку по нему можно увидеть только при следующей, но при этом не включается персональная (тк с сертом не суммируется) и нет оплаты нью сиба (сертом только через кассу)- т.е. сразу потеря персональной и 5% сиба, а серт по финалу может не сработать. Я намедни рискнул по одному попробовать, результат увижу при следующем подходе (а это по ходу не скоро), но персональную при этом не начислили, пока "всё идёт хорошо" :D

То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?

PS Вот, я только сейчас толком понял, чем мне не нравилась идея "попробовать". Тем, что попробовать можно только после залития бака, когда уже нельзя ни отказаться и поехать на другую заправку, ни даже получить плюшек от оплаты через Okko-pay.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:34

  Ой+ написав:
  cohan написав:
  Пансер написав:А можна одночасно взяти 2 сільпошні сертифікати одинакового номіналу?


нелимитированные можно конечно


А де є?


в Укрсибе , в ОТП
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:40

cohan Це сугубо банківські чи від "більше"?
Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.

  M-Audio написав:То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?


Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуй-те положене, а мені по типу середину слова пропонують, мов збій, але можете іншим разом скористатись.
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  #<1 ... 208209210211
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