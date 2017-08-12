А де є?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 чер, 2021 11:24
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:47
Так ежели такой серт "пикнуть" на кассе не до полного (до полного сразу), скидку по нему можно увидеть только при следующей, но при этом не включается персональная (тк с сертом не суммируется) и нет оплаты нью сиба (сертом только через кассу)- т.е. сразу потеря персональной и 5% сиба, а серт по финалу может не сработать. Я намедни рискнул по одному попробовать, результат увижу при следующем подходе (а это по ходу не скоро), но персональную при этом не начислили, пока "всё идёт хорошо"
Додано: Чет 17 чер, 2021 15:11
То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?
PS Вот, я только сейчас толком понял, чем мне не нравилась идея "попробовать". Тем, что попробовать можно только после залития бака, когда уже нельзя ни отказаться и поехать на другую заправку, ни даже получить плюшек от оплаты через Okko-pay.
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:34
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:40
cohan Це сугубо банківські чи від "більше"?
Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.
Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуйте положене, а мені не нара-хуєм, бо чисто збій, але можете іншим разом цим сертом скористатись, а терміну йому ще день.
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:41
На кассе сказали, что не видят, что там начисляется или нет (насчёт именно использованного или нет я не в курсе), говорят звоните на
горячку...понятно, что на горячку по этому серту я звонить не стал Такое у меня давненько было даже при заливе до полного в хорошие времена, серт "прошёл" на кассе, но скидка не начислилась - только на горячку и, то, там сразу не увидели и сказали, что разберутся (а разобрались только после жалоб на почту и на сайтах отзывов через неделю и таки доначислили. Два раза так попадал, но кактус доел, а потом всё устаканилось).
А ещё в конце прошлого года списали все баллы персональной скидки за год (персональная с сертами не плюсуется, а мне почему-то её год начисляли),типа мы разобрались и списали - так что не факт, что даже если сейчас всё начислится, потом не "разберутся". Только не спрашивайте, почему сейчас рискнул, вот захотелось, а вдруг
Додано: Чет 17 чер, 2021 19:48
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