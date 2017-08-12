Додано: Чет 17 чер, 2021 19:41

M-Audio написав: Oberon написав: Flamingo написав:

То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?



PS Вот, я только сейчас толком понял, чем мне не нравилась идея "попробовать". Тем, что попробовать можно только после залития бака, когда уже нельзя ни отказаться и поехать на другую заправку, ни даже получить плюшек от оплаты через Okko-pay. То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?PS Вот, я только сейчас толком понял, чем мне не нравилась идея "попробовать". Тем, что попробовать можно только после залития бака, когда уже нельзя ни отказаться и поехать на другую заправку, ни даже получить плюшек от оплаты через Okko-pay.

На кассе сказали, что не видят, что там начисляется или нет (насчёт именно использованного или нет я не в курсе), говорят звоните нагорячку...понятно, что на горячку по этому серту я звонить не сталТакое у меня давненько было даже при заливе до полного в хорошие времена, серт "прошёл" на кассе, но скидка не начислилась - только на горячку и, то, там сразу не увидели и сказали, что разберутся (а разобрались только после жалоб на почту и на сайтах отзывов через неделю и таки доначислили. Два раза так попадал, но кактус доел, а потом всё устаканилось).А ещё в конце прошлого года списали все баллы персональной скидки за год (персональная с сертами не плюсуется, а мне почему-то её год начисляли),типа мы разобрались и списали - так что не факт, что даже если сейчас всё начислится, потом не "разберутся". Только не спрашивайте, почему сейчас рискнул, вот захотелось, а вдруг