Ой+ написав:cohan Це сугубо банківські чи від "більше"?
Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.
Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуйте положене, а мені не нара-хуєм, бо чисто збій, але можете іншим разом цим сертом скористатись, а терміну йому ще день.
банковские, нелимитированные - я же написал выше, от Бильше - лимит один в руки, причем в быстрые руки
тут пока ничего интересного, надо ждать