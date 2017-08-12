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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 209210211212
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:30

  Ой+ написав:cohan Це сугубо банківські чи від "більше"?
Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.

  M-Audio написав:То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?


Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуйте положене, а мені не нара-хуєм, бо чисто збій, але можете іншим разом цим сертом скористатись, а терміну йому ще день.


банковские, нелимитированные - я же написал выше, от Бильше - лимит один в руки, причем в быстрые руки

тут пока ничего интересного, надо ждать
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:05

  M-Audio написав:Вот и закончился эксперимент. Ничего не прокатило. Скидки по сертификату нет, бонусы персональные начислены. И да, увидеть это до факта совершения оплаты невозможно.

Грустно. А тк я заливал не до полного, то по ходу при следующем заливе (когда должна начисляться предыдущая скидка по правильному сертификату), увижу тот же результат... Только с отличием, что при заливе с таким сертификатом персональные бонусы у меня так и не начислились (а должны были, если сертификат не канает). Что ж, мы хоть попробовали. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал! А ещё лучше вообще не жалеть :D
Oberon
 
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  #<1 ... 209210211212
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