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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:30
Ой+ написав:cohan
Це сугубо банківські чи від "більше"?
Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.
M-Audio написав:
То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?
Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуйте положене, а мені не нара-хуєм, бо чисто збій, але можете іншим разом цим сертом скористатись, а терміну йому ще день.
банковские, нелимитированные - я же написал выше, от Бильше - лимит один в руки, причем в быстрые руки
тут пока ничего интересного, надо ждать
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cohan
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:05
M-Audio написав:
Вот и закончился эксперимент. Ничего не прокатило. Скидки по сертификату нет, бонусы персональные начислены. И да, увидеть это до факта совершения оплаты невозможно.
Грустно. А тк я заливал не до полного, то по ходу при следующем заливе (когда должна начисляться предыдущая скидка по правильному сертификату), увижу тот же результат... Только с отличием, что при заливе с таким сертификатом персональные бонусы у меня так и не начислились (а должны были, если сертификат не канает). Что ж, мы хоть попробовали. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал! А ещё лучше вообще не жалеть
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:05
Oberon написав: M-Audio написав:
Вот и закончился эксперимент. Ничего не прокатило. Скидки по сертификату нет, бонусы персональные начислены. И да, увидеть это до факта совершения оплаты невозможно.
Грустно. А тк я заливал не до полного, то по ходу при следующем заливе (когда должна начисляться предыдущая скидка по правильному сертификату), увижу тот же результат...
Чего-то не понимаю, почему при следующем заливе? Я так не пробовал, но если не до полного, то скидка должна быть баллами, которые видны в приложении сразу (только использовать их сразу нельзя). Ну или на кассе можно узнать, если приложения нет.
Мой эксперимент обошёлся мне гривен в 20. Чего только не пожертвуешь ради науки
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:38
А у меня так всегда было, если не до полного, в приложении положенную скидку баллами не было видно, и на кассе тоже не могли сказать, только горячка, а при следующей заправке докидывались. Хз почему так коряво, может из той серии, что мне вместе со скидкой по сертификату насчитывали и персональную скидку, хоть и не положено было
А потом это так хитро исправили
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