Додано: Суб 19 чер, 2021 20:32

Flamingo написав: Oberon написав: А у меня так всегда было, если не до полного, в приложении положенную скидку баллами не было видно, и на кассе тоже не могли сказать, только горячка, а при следующей заправке докидывались. Хз почему так коряво, может из той серии, что мне вместе со скидкой по сертификату насчитывали и персональную скидку, хоть и не положено было А потом это так хитро исправили А у меня так всегда было, если не до полного, в приложении положенную скидку баллами не было видно, и на кассе тоже не могли сказать, только горячка, а при следующей заправке докидывались. Хз почему так коряво, может из той серии, что мне вместе со скидкой по сертификату насчитывали и персональную скидку, хоть и не положено былоА потом это так хитро исправили

А что за приложение вы используете? В фишке видно все сразу после покупки бенза. И баллы и весь чек со всеми раскладками. И что начислено и что списано. Хоть до полного, хоть 20л. Поэтому удивительно читать что где-то кто-то может не видеть. А что за приложение вы используете? В фишке видно все сразу после покупки бенза. И баллы и весь чек со всеми раскладками. И что начислено и что списано. Хоть до полного, хоть 20л. Поэтому удивительно читать что где-то кто-то может не видеть.

Вы же наверняка застали EximBonus, тем более, что не так давно это было.Ещё на первых счастливцах там выяснили, что кроме баллов фишка у окко есть ещё какие-то бонусные деньги, у этой шняги даже название какое-то есть, типа окко-банк, или фишка-банк, не помню уже. Сертификаты эксимбонуса шли как раз на пополнение этого невидимого счета, чем приводили владельцев в недоумение.Поскольку это не баллы фишка, в приложении они не видны. Кассир на заправке может их посмотреть, если знает, как это сделать, но знают далеко не все, в связи с чем можно получить весь спектр ответов: от правильной суммы до "ничего такого у нас нет и никогда не было". Списываются они автоматически в момент оплаты, управление этим процессом недоступно ни клиенту, ни кассиру, насколько я знаю.Так что, при наличии интереса, можно всё же попытаться найти правильного кассира, и через него выяснить, есть ли там что-то на этом скрытом счете, или пусто. На фишке желательно при этом иметь какой-то не нулевой баланс, который явно нельзя спутать с предполагаемой суммой на скрытом счете.