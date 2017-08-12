Ой+ написав:cohan Це сугубо банківські чи від "більше"? Тут колись були досить щедрі серти від сільпа, але не брав, бо фізично далеко від цієї мережі, а знаючи, що є терміни придатності, то не запасався. А тепер взагалі не бачу в партерах цієї мережі.
M-Audio написав:То есть, они ещё и не видят, что там с этим сертификатом (может он уже использованный, или он вообще на хот-дог?)? Только после окончательного расчета по результату?
Колись мав облом з подібним сертом, який був цілком в терміні, дзвоню на підтримку, мов донара-хуйте положене, а мені не нара-хуєм, бо чисто збій, але можете іншим разом цим сертом скористатись, а терміну йому ще день.
банковские, нелимитированные - я же написал выше, от Бильше - лимит один в руки, причем в быстрые руки
M-Audio написав:Вот и закончился эксперимент. Ничего не прокатило. Скидки по сертификату нет, бонусы персональные начислены. И да, увидеть это до факта совершения оплаты невозможно.
Грустно. А тк я заливал не до полного, то по ходу при следующем заливе (когда должна начисляться предыдущая скидка по правильному сертификату), увижу тот же результат... Только с отличием, что при заливе с таким сертификатом персональные бонусы у меня так и не начислились (а должны были, если сертификат не канает). Что ж, мы хоть попробовали. Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал! А ещё лучше вообще не жалеть
M-Audio написав:Вот и закончился эксперимент. Ничего не прокатило. Скидки по сертификату нет, бонусы персональные начислены. И да, увидеть это до факта совершения оплаты невозможно.
Грустно. А тк я заливал не до полного, то по ходу при следующем заливе (когда должна начисляться предыдущая скидка по правильному сертификату), увижу тот же результат...
Чего-то не понимаю, почему при следующем заливе? Я так не пробовал, но если не до полного, то скидка должна быть баллами, которые видны в приложении сразу (только использовать их сразу нельзя). Ну или на кассе можно узнать, если приложения нет. Мой эксперимент обошёлся мне гривен в 20. Чего только не пожертвуешь ради науки
А у меня так всегда было, если не до полного, в приложении положенную скидку баллами не было видно, и на кассе тоже не могли сказать, только горячка, а при следующей заправке докидывались. Хз почему так коряво, может из той серии, что мне вместе со скидкой по сертификату насчитывали и персональную скидку, хоть и не положено было А потом это так хитро исправили
Oberon написав:А у меня так всегда было, если не до полного, в приложении положенную скидку баллами не было видно, и на кассе тоже не могли сказать, только горячка, а при следующей заправке докидывались. Хз почему так коряво, может из той серии, что мне вместе со скидкой по сертификату насчитывали и персональную скидку, хоть и не положено было А потом это так хитро исправили
А что за приложение вы используете? В фишке видно все сразу после покупки бенза. И баллы и весь чек со всеми раскладками. И что начислено и что списано. Хоть до полного, хоть 20л. Поэтому удивительно читать что где-то кто-то может не видеть.
Flamingo написав:А что за приложение вы используете? В фишке видно все сразу после покупки бенза. И баллы и весь чек со всеми раскладками. И что начислено и что списано. Хоть до полного, хоть 20л. Поэтому удивительно читать что где-то кто-то может не видеть.
Приложение фишка))). Вот так оно у меня ведёт себя с сертификатами (обновляется автоматически, если что). Не до полного-не было видно, только была видна персональная (не положенная ), а по серту докидывались при следующей. Потом с персональной разобрались и убрали, а по сертификату не до полного видно не стало. Поэтому сам удивляюсь и других удивляю Но разбираться мне уже по ходу не актуально, если буду там ещё заправлять, персональная с нью Сибаса чз их пэй наше всё
Oberon написав:А у меня так всегда было, если не до полного, в приложении положенную скидку баллами не было видно, и на кассе тоже не могли сказать, только горячка, а при следующей заправке докидывались. Хз почему так коряво, может из той серии, что мне вместе со скидкой по сертификату насчитывали и персональную скидку, хоть и не положено было А потом это так хитро исправили
А что за приложение вы используете? В фишке видно все сразу после покупки бенза. И баллы и весь чек со всеми раскладками. И что начислено и что списано. Хоть до полного, хоть 20л. Поэтому удивительно читать что где-то кто-то может не видеть.
Вы же наверняка застали EximBonus, тем более, что не так давно это было. Ещё на первых счастливцах там выяснили, что кроме баллов фишка у окко есть ещё какие-то бонусные деньги, у этой шняги даже название какое-то есть, типа окко-банк, или фишка-банк, не помню уже. Сертификаты эксимбонуса шли как раз на пополнение этого невидимого счета, чем приводили владельцев в недоумение. Поскольку это не баллы фишка, в приложении они не видны. Кассир на заправке может их посмотреть, если знает, как это сделать, но знают далеко не все, в связи с чем можно получить весь спектр ответов: от правильной суммы до "ничего такого у нас нет и никогда не было". Списываются они автоматически в момент оплаты, управление этим процессом недоступно ни клиенту, ни кассиру, насколько я знаю. Так что, при наличии интереса, можно всё же попытаться найти правильного кассира, и через него выяснить, есть ли там что-то на этом скрытом счете, или пусто. На фишке желательно при этом иметь какой-то не нулевой баланс, который явно нельзя спутать с предполагаемой суммой на скрытом счете.