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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:15

  uaprofi написав:когда колесо?

Пока тренируемся на Сильпо
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:17

Сегодня были сертификаты Борисова Gastro Family на 500 грн. Уже закончились, парочку получилось взять. Если кому-то нужны, предложения в личку.
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:44

dedmvi

А в каком разделе они были? Я в 7 утра искал, не смог нигде найти.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:53

  dedmvi написав:Сегодня были сертификаты Борисова Gastro Family на 500 грн. Уже закончились, парочку получилось взять. Если кому-то нужны, предложения в личку.

расскажете об изжоге :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 14:57

Amid, были в разделе Рестораны.
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

Cashback 10 % від магазину пляжної моди Agua de Coco (Бразилія)

Совсем з глузду съехали.
Или просто нагло знущаются, тонко троллят )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:30

  mustbe написав:
Cashback 10 % від магазину пляжної моди Agua de Coco (Бразилія)

Совсем з глузду съехали.
Или просто нагло знущаются, тонко троллят )

Отличное предложение!)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

  uaprofi написав:когда колесо?

Завтра: https://t.me/tabfinance/24
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:20

  guntherhouse777 написав:
  mustbe написав:
Cashback 10 % від магазину пляжної моди Agua de Coco (Бразилія)

Совсем з глузду съехали.
Или просто нагло знущаются, тонко троллят )

Отличное предложение!)

будут ещё лучше: https://bilshe.mastercard.ua/page/gift_ ... arage_sale
Мизантрóп
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  #<1 ... 210211212213
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