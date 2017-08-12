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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 лип, 2021 18:43
malinin007 написав:
С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?
Мистер Зрада, может хорош по всем веткам "всёпропальством" заниматся (золото шурует)?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 18:49
malinin007 написав:
С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?
У меня за 30 июня уже есть.
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Oktawa
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Додано: Вів 06 лип, 2021 18:49
jay2004 написав:
Мистер Зрада, может хорош по всем веткам "всёпропальством" заниматся (золото шурует)?
Мистер Санитар Форума, предлагаете с вами согласовывать, когда я захочу о какой-то проблеме тут написать? Форум для того и существует, чтобы освещать проблемы и делиться опытом. Когда всё хорошо - на форуме тишина.
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Додано: Вів 06 лип, 2021 21:41
malinin007 написав:
С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?
У меня по двум аккам были начисления и не мало. За самые разные дни
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Додано: Вів 06 лип, 2021 22:00
Oktawa написав: malinin007 написав:
С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?
У меня за 30 июня уже есть.
На 24 июня застопорило, звонил персмен, сказал, что проблема массовая, нужно ждать, как минимум 1 месяц, начислят все, но не сейчас.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 13:14
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