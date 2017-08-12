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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:43

  malinin007 написав:С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?


Мистер Зрада, может хорош по всем веткам "всёпропальством" заниматся (золото шурует)?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:49

  malinin007 написав:С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?

У меня за 30 июня уже есть.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

  jay2004 написав:Мистер Зрада, может хорош по всем веткам "всёпропальством" заниматся (золото шурует)?

Мистер Санитар Форума, предлагаете с вами согласовывать, когда я захочу о какой-то проблеме тут написать? Форум для того и существует, чтобы освещать проблемы и делиться опытом. Когда всё хорошо - на форуме тишина.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:41

  malinin007 написав:С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?

У меня по двум аккам были начисления и не мало. За самые разные дни
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

Oktawa написав:
  malinin007 написав:С 19.06 не было ни одного начисления сибасовского золота. У всех так?

У меня за 30 июня уже есть.
На 24 июня застопорило, звонил персмен, сказал, что проблема массовая, нужно ждать, как минимум 1 месяц, начислят все, но не сейчас.
wilomik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

колесо уже можно покрутить
lamal
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:18

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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:24

  Vorlon написав:lamal
На редкость урожайный старт: +5, +5, +10 баллов :mrgreen:


100 грн Сильпо попалось. 8)
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:30

  jay2004 написав:
  Vorlon написав:lamal
На редкость урожайный старт: +5, +5, +10 баллов :mrgreen:


100 грн Сильпо попалось. 8)

За золотые баллы или серебряные?
Oktawa
 
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куча акков, а в призах только баллы от 15 до 25.
а я так ждал колесо - хотел сильпо сильпо сильпо
пока колесо какоето жадное в этот раз
uaprofi
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