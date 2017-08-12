Пофиг. У меня по одному акку за серебро 5+5+5 по другому 5+5+15% скидка lamoda (кстати если кому надо могу подарить) ну и по третьему ща золото 10+5+10. В общем не сюрпризы а сплошная тоска
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:45
Пофиг. У меня по одному акку за серебро 5+5+5 по другому 5+5+15% скидка lamoda (кстати если кому надо могу подарить) ну и по третьему ща золото 10+5+10. В общем не сюрпризы а сплошная тоска
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:47
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:53
оу, наконец-то колесо, красота
П.С. с 5ти акков накрутил 3 серта в фокстрот за серебро.. печальненько пока что
Востаннє редагувалось omb в Сер 07 лип, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 07 лип, 2021 15:15
Додано: Сер 07 лип, 2021 19:01
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За золото аналогично, 10+10+5. По ходу пока развод на баллы. Народ накопил, а мало тратит, особенно серебро (ибо там счас особо не на что), вот и стимулируют активность этим казино, редиски(((
Додано: Чет 08 лип, 2021 08:21
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