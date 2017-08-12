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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:45

  Oktawa написав:
  jay2004 написав:
  Vorlon написав:lamal
На редкость урожайный старт: +5, +5, +10 баллов :mrgreen:


100 грн Сильпо попалось. 8)

За золотые баллы или серебряные?

Пофиг. У меня по одному акку за серебро 5+5+5 по другому 5+5+15% скидка lamoda (кстати если кому надо могу подарить) ну и по третьему ща золото 10+5+10. В общем не сюрпризы а сплошная тоска :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:47

  Oktawa написав:
  jay2004 написав:
  Vorlon написав:lamal
На редкость урожайный старт: +5, +5, +10 баллов :mrgreen:


100 грн Сильпо попалось. 8)

За золотые баллы или серебряные?


За золото. Сын такой удачный)
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 14:53

оу, наконец-то колесо, красота :)
П.С. с 5ти акков накрутил 3 серта в фокстрот за серебро.. печальненько пока что :)
Востаннє редагувалось omb в Сер 07 лип, 2021 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 15:15

  Vorlon написав:lamal
На редкость урожайный старт: +5, +5, +10 баллов :mrgreen:

В казино выигрывает казино.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:01

  Flamingo написав:Пофиг. У меня по одному акку за серебро 5+5+5 по другому 5+5+15% скидка lamoda (кстати если кому надо могу подарить) ну и по третьему ща золото 10+5+10. В общем не сюрпризы а сплошная тоска :(
[/quote][/quote]
За золото аналогично, 10+10+5. По ходу пока развод на баллы. Народ накопил, а мало тратит, особенно серебро (ибо там счас особо не на что), вот и стимулируют активность этим казино, редиски(((
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 08:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

Продам:

1) Сертифікат - Безкоштовна доставка від Justin. Термін дії - 28.07.2022.
2) Сертифікат - Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів "СУШИЯ" - 2 шт. Термін дії - 28.08.2021.

Продаж в зв'язку з непотрібністю і неможливості використання, по символічним цінам. Звертайтесь в лічку.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:01

Привалило сегодня:
2 штуки "Безкоштовна доставка від Justin" :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:28

Vorlon сеня выпал серт от уклона на 100 грн.. годная тема :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 10:59

Есть на фокстрот два сертификата по 100 грн (при покупке от 500 грн действует), один на ламоду и на сушию. Обменяю любой на скидку глово 125 грн на первый заказ ( в каталоге 1 золотой стоит или 10 серебра)
vovareuckij
 
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