|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:34
guntherhouse777 написав:
Сильповье колесо и то выгоднее)
да лан, там 7% на уже забыл что - масло или мясо ловил, а так все копийкЫ
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2174
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:01
cohan написав: guntherhouse777 написав:
Сильповье колесо и то выгоднее)
да лан, там 7% на уже забыл что - масло или мясо ловил, а так все копийкЫ
Ну так копийкы в сильпо это лучше чем 5 сертов сушии на 100 грн. при заказе от 450, три скидки лямрды, одна скидка на три кофе в ОККО и кучыи аыиграшей по минус 5 баллов
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6559
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 1766 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:58
Кому надо серт в фокстрот, ламоду, сушию, окко(-30% на 3 чашки кофе) - пишите, отдам за так
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3172
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 03:26
а 30% на кофе совместимо с -10 грн за кофе и сосиску? проверял кто?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4824
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 10 лип, 2021 16:39
дали за серебро серт в сильпо
так что крутить колесо таки выгодно
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3172
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|