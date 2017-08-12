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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 08 лип, 2021 20:34
guntherhouse777 написав:
Сильповье колесо и то выгоднее)
да лан, там 7% на уже забыл что - масло или мясо ловил, а так все копийкЫ
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cohan
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:01
cohan написав: guntherhouse777 написав:
Сильповье колесо и то выгоднее)
да лан, там 7% на уже забыл что - масло или мясо ловил, а так все копийкЫ
Ну так копийкы в сильпо это лучше чем 5 сертов сушии на 100 грн. при заказе от 450, три скидки лямрды, одна скидка на три кофе в ОККО и кучыи аыиграшей по минус 5 баллов
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Flamingo
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:58
Кому надо серт в фокстрот, ламоду, сушию, окко(-30% на 3 чашки кофе) - пишите, отдам за так
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omb
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Додано: Суб 10 лип, 2021 03:26
а 30% на кофе совместимо с -10 грн за кофе и сосиску? проверял кто?
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Додано: Суб 10 лип, 2021 16:39
дали за серебро серт в сильпо
так что крутить колесо таки выгодно
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omb
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:09
С 2-х аккаунтов суммарно выпало:
- 2 Justin;
- Сушия;
- Фокстрот;
- 100 грн в Сильпо.
Я так понял, у всех первых три позиции навалом и некуда девать)
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Додано: Суб 10 лип, 2021 20:44
У меня навалом +10, +5. Есть 1 окко, 1 суши, 1 джастин. На одном акке вообще кроме +5+10 ничего не выпадало
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Boundless
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