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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 213214215216
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 20:34

  guntherhouse777 написав:Сильповье колесо и то выгоднее)


да лан, там 7% на уже забыл что - масло или мясо ловил, а так все копийкЫ
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 09:01

  cohan написав:
  guntherhouse777 написав:Сильповье колесо и то выгоднее)


да лан, там 7% на уже забыл что - масло или мясо ловил, а так все копийкЫ

Ну так копийкы в сильпо это лучше чем 5 сертов сушии на 100 грн. при заказе от 450, три скидки лямрды, одна скидка на три кофе в ОККО и кучыи аыиграшей по минус 5 баллов :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 10:58

Кому надо серт в фокстрот, ламоду, сушию, окко(-30% на 3 чашки кофе) - пишите, отдам за так
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 03:26

а 30% на кофе совместимо с -10 грн за кофе и сосиску? проверял кто?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 16:39

дали за серебро серт в сильпо :) так что крутить колесо таки выгодно :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:09

С 2-х аккаунтов суммарно выпало:
- 2 Justin;
- Сушия;
- Фокстрот;
- 100 грн в Сильпо. :)

Я так понял, у всех первых три позиции навалом и некуда девать)
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 20:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

У меня навалом +10, +5. Есть 1 окко, 1 суши, 1 джастин. На одном акке вообще кроме +5+10 ничего не выпадало
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лип, 2021 22:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

Прошу науки по колесу, ни когда не пользовано. Как, где, за сколько и как использовать? Спс
valya
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