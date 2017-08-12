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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 20:28

  cohan написав:ага, тоже интересно кому Сильпо выпадало кроме Вас

Мне выпало, причем в то же время, когда было написано то исходное сообщение. Похоже, это не от действий "игрока" зависит :-)
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 08:53

Поломалось колесо :evil: . Пишет,что что-то пошло не так, и выпадает на ребро. Баллы не снимает.
larnic
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:45

larnic у меня тоже так было, я поклацал по сайту, нажал F5 и оно заработало
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 09:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

Попробуйте в хроме
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 10:16

  Boundless написав:Попробуйте в хроме

В хроме такое тоже случается.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 14:10

  omb написав:larnic у меня тоже так было, я поклацал по сайту, нажал F5 и оно заработало

Сменой акков раньше всегда после ктрл ф5 фартило
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 15:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фокстрот, если кому надо:
ПРОМОКОД: 494340800857
Термін дії: 27.08.2021
ПРОМОКОД: 494340300657
Термін дії: 27.08.2021
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 20:39

  Stringer написав:Фокстрот, если кому надо:
ПРОМОКОД: 494340800857
Термін дії: 27.08.2021
ПРОМОКОД: 494340300657
Термін дії: 27.08.2021


а Сильпа нету? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

одно сильпо таки дали сегодня, спасибо!
там еще Уклон бегает где-то
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:20

  cohan написав:
  Stringer написав:Фокстрот, если кому надо:
ПРОМОКОД: 494340800857
Термін дії: 27.08.2021
ПРОМОКОД: 494340300657
Термін дії: 27.08.2021


а Сильпа нету? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

одно сильпо таки дали сегодня, спасибо!
там еще Уклон бегает где-то


По сильпо это бильше как сорока из народной сказки - этому дала, а этому не дала:D Ни по одному акку пока не даёт :D
Oberon
 
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