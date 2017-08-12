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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 14 лип, 2021 06:20
Oberon
У коллеги на работе одно сильпо выпало за всё это время.
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Amid
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Додано: Сер 14 лип, 2021 07:54
zinchenko_darya написав:
У меня вчера был атракцион невиданной щедрости. На одном акке сразу 2 Сильпо выпало. Итого у меня их уже 3шт
у меня подобный рекорд - три сертификата в один день, но все бесполезные (
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cohan
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:57
Давайте мінятись одними бесполєзностями на інші!
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greenozon
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:58
Как же бесят эти смс при входе.
Теряется вся прелесть процесса )
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mustbe
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:43
mustbe, я через экк Сибаса захожу
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Amethyst
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:45
А если акков Бильше гораздо больше чем акков Сибаса ? )
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mustbe
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:17
mustbe написав:
Как же бесят эти смс при входе.
Теряется вся прелесть процесса )
4 симочных и пара виртуальных всегда под рукой, раньше было удобнее
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Мизантрóп
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:23
Мизантрóп написав:
4 симочных и пара виртуальных всегда под рукой, раньше было удобнее
Ну, если акков меньше десятка - то ещё как-то можно.
А если больше десятка - чуток напряжно )
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mustbe
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Додано: Сер 14 лип, 2021 10:35
mustbe
мне 6-ой акк лень заводить... а больше 10-ка это какая сила шары должна быть
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omb
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Додано: Сер 14 лип, 2021 11:43
+10 +5 +Суши = -15 +Суши
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 14 лип, 2021 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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