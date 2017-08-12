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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 217218219220>
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 06:20

Oberon
У коллеги на работе одно сильпо выпало за всё это время.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 07:54

  zinchenko_darya написав:У меня вчера был атракцион невиданной щедрости. На одном акке сразу 2 Сильпо выпало. Итого у меня их уже 3шт


у меня подобный рекорд - три сертификата в один день, но все бесполезные (
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:57

Давайте мінятись одними бесполєзностями на інші!
:?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:58

Как же бесят эти смс при входе.
Теряется вся прелесть процесса )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:43

mustbe, я через экк Сибаса захожу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:45

А если акков Бильше гораздо больше чем акков Сибаса ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:17

  mustbe написав:Как же бесят эти смс при входе.
Теряется вся прелесть процесса )

4 симочных и пара виртуальных всегда под рукой, раньше было удобнее
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:23

  Мизантрóп написав:4 симочных и пара виртуальных всегда под рукой, раньше было удобнее

Ну, если акков меньше десятка - то ещё как-то можно.
А если больше десятка - чуток напряжно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 10:35

mustbe мне 6-ой акк лень заводить... а больше 10-ка это какая сила шары должна быть :mrgreen:
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:43

+10 +5 +Суши = -15 +Суши :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 14 лип, 2021 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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