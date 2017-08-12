|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 14 лип, 2021 11:49
ага, не успел поправить )
весело
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 481
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 12:57
zinchenko_darya написав:
У меня вчера был атракцион невиданной щедрости. На одном акке сразу 2 Сильпо выпало. Итого у меня их уже 3шт
Может Вы в сильпо не часто товаритесь?
Я всего один раз засветился в Фокстроте и один в джастине, так понасыпало фокстротов и джастинов, завлекают видать
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 17:59
Как раз Сильпо это магазин под домом. Потому бываю там регулярно
-
zinchenko_darya
-
-
- Повідомлень: 75
- З нами з: 18.08.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 22:43
Stringer написав:
Фокстрот, если кому надо:
ПРОМОКОД: 494340800857
Термін дії: 27.08.2021
ПРОМОКОД: 494340300657
Термін дії: 27.08.2021
ЗНИЖКА 30% НА 3
БУДЬ-ЯКИХ КАВИ ВІД
АЗК «ОККО» ДЛЯ ВАС
ПРОМОКОД: 2520461010786
Термін дії: 31.08.2021
ПРОМОКОД: 2520471089949
Термін дії: 31.08.2021
Знижка 15% в інтернет-магазині Lamoda
ПРОМОКОД: MC6MKTA6XBL
Термін дії: 31.08.2021
-
19professor69
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 08:08
19professor69 не надо постить коды, потому что неизвестно уже кто-то взял его или нет... напиши что есть свободный и через личку первому написавшему отдай
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3178
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:26
Выпало на одном акке за один заход 2 уклона по 100 грн.
Могу поменять на Сильпо 100 грн.
-
malinin007
-
-
- Повідомлень: 268
- З нами з: 26.11.20
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:55
malinin007 написав:
Выпало на одном акке за один заход 2 уклона
по 100 грн.
кстати про уклон: если у Вас к примеру висит промокод 30грн на 5 поездок, а затем Вы добавляете по промо по 100 грн.
то 100 грн. использовать не получается
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4830
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|