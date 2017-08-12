RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:44

  Amethyst написав:+10 +5 +Суши = -5 +Суши :mrgreen:

= -15 ))
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 24.06.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 11:49

ага, не успел поправить )
весело
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 05.05.21
Подякував: 31 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 12:57

  zinchenko_darya написав:У меня вчера был атракцион невиданной щедрости. На одном акке сразу 2 Сильпо выпало. Итого у меня их уже 3шт


Может Вы в сильпо не часто товаритесь? :D Я всего один раз засветился в Фокстроте и один в джастине, так понасыпало фокстротов и джастинов, завлекают видать :mrgreen:
Oberon
 
Повідомлень: 81
З нами з: 15.09.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:59

Как раз Сильпо это магазин под домом. Потому бываю там регулярно
zinchenko_darya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 18.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:43

  Stringer написав:Фокстрот, если кому надо:
ПРОМОКОД: 494340800857
Термін дії: 27.08.2021
ПРОМОКОД: 494340300657
Термін дії: 27.08.2021


ЗНИЖКА 30% НА 3
БУДЬ-ЯКИХ КАВИ ВІД
АЗК «ОККО» ДЛЯ ВАС

ПРОМОКОД: 2520461010786
Термін дії: 31.08.2021
ПРОМОКОД: 2520471089949
Термін дії: 31.08.2021

Знижка 15% в інтернет-магазині Lamoda
ПРОМОКОД: MC6MKTA6XBL
Термін дії: 31.08.2021
19professor69
 
Повідомлень: 61
З нами з: 15.10.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 08:08

19professor69 не надо постить коды, потому что неизвестно уже кто-то взял его или нет... напиши что есть свободный и через личку первому написавшему отдай
omb
 
Повідомлень: 3179
З нами з: 08.04.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

Выпало на одном акке за один заход 2 уклона по 100 грн.
Могу поменять на Сильпо 100 грн.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 26.11.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:16

Сегодня выпало две бесплатные доставки через Justin. Хочу серт. Сильпо, а оно что-то никак... :(
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 158
З нами з: 11.07.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:55

  malinin007 написав:Выпало на одном акке за один заход 2 уклона по 100 грн.


кстати про уклон: если у Вас к примеру висит промокод 30грн на 5 поездок, а затем Вы добавляете по промо по 100 грн.
то 100 грн. использовать не получается
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4832
З нами з: 21.04.11
Подякував: 689 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:26

Меняю 3 ГРН/Л БАЛАМИ
FISHKA НА ПАЛЬНЕ
PULLS ВІД ОККО ДЛЯ
ВАС
на Сильпо
19professor69
 
Повідомлень: 61
З нами з: 15.10.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 24615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 8415
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 15515
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.