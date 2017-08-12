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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 218219220221
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 01:38

МІНЯЮ
• 3 грн л балами Fishka на пальне PULLS від ОККО
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НА
"Сільпо" чи JUSTIN 8)
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:41

  omb написав:19professor69 не надо постить коды, потому что неизвестно уже кто-то взял его или нет... напиши что есть свободный и через личку первому написавшему отдай

А лучше продай
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:57

Мизантрóп готов продать. Предлагайте..
19professor69
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:18

Re: Программа "Masterсard Більше"

Накрутив Garage sale. заповнив адресу доставки Нової пошти. поки все
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:25

Re: Программа "Masterсard Більше"

  wolt450 написав:Накрутив Garage sale.

Что это вообще такое? Ни разу не выпало.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:41

Re: Программа "Masterсard Більше"

Карты А-Банка кому-то удалось зарегистрировать в программе? Поддержка МС посылает в банк, девушке на г/л А-Банка 3 раза излагала суть проблемы, она так ниче и не поняла. Там, конечно, не золотые баллы должны начисляться, но все-таки интересно, почему программа не регистрирует.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

а я Альфу не могу зарегистрировать
lamal
 
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