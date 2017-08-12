МІНЯЮ
• 3 грн л балами Fishka на пальне PULLS від ОККО
• Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
• Знижка 100 грн при покупці від 500 грн в мережі магазинів «Фокстрот»
НА
"Сільпо" чи JUSTIN
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 лип, 2021 01:38
МІНЯЮ
• 3 грн л балами Fishka на пальне PULLS від ОККО
• Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
• Знижка 100 грн при покупці від 500 грн в мережі магазинів «Фокстрот»
НА
"Сільпо" чи JUSTIN
Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:41
Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:18
Re: Программа "Masterсard Більше"
Накрутив Garage sale. заповнив адресу доставки Нової пошти. поки все
Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:25
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
Карты А-Банка кому-то удалось зарегистрировать в программе? Поддержка МС посылает в банк, девушке на г/л А-Банка 3 раза излагала суть проблемы, она так ниче и не поняла. Там, конечно, не золотые баллы должны начисляться, но все-таки интересно, почему программа не регистрирует.
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:13
Re: Программа "Masterсard Більше"
а я Альфу не могу зарегистрировать
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