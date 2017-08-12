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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:57
Алло какое то выпало.
А не было ранее
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:03
Oktawa написав:
Карты А-Банка кому-то удалось зарегистрировать в программе? Поддержка МС посылает в банк, девушке на г/л А-Банка 3 раза излагала суть проблемы, она так ниче и не поняла. Там, конечно, не золотые баллы должны начисляться, но все-таки интересно, почему программа не регистрирует.
Всё карты А-банки зареганы - серебро сыпется...
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jay2004
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:08
Теж срібло серебриться для АБанки, Востоку, Ашану, Кокошкі
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greenozon
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:34
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cohan
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:35
malinin007 написав: wolt450 написав:
Накрутив Garage sale.
Что это вообще такое? Ни разу не выпало.
типа большой сюрприз, интересно
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:36
uaprofi написав: malinin007 написав:
Выпало на одном акке за один заход 2 уклона
по 100 грн.
кстати про уклон: если у Вас к примеру висит промокод 30грн на 5 поездок, а затем Вы добавляете по промо по 100 грн.
то 100 грн. использовать не получается
да, там мутно на стыках, лучше не объединять, они не умеют складывать, да и наверно никто не умеет
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cohan
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:08
wolt450 написав:
Накрутив Garage sale. заповнив адресу доставки Нової пошти. поки все
... прийшла СМС - рюкзак
рибка спіймалась за срібні бали
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wolt450
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:34
Меняю:
Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО
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НА
"Сільпо"
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ruvex
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:42
Приму в дар Сильпо.бухгалтер
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Мизантрóп
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