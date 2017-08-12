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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 219220221222
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:57

Алло какое то выпало.
А не было ранее
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 16:03

  Oktawa написав:Карты А-Банка кому-то удалось зарегистрировать в программе? Поддержка МС посылает в банк, девушке на г/л А-Банка 3 раза излагала суть проблемы, она так ниче и не поняла. Там, конечно, не золотые баллы должны начисляться, но все-таки интересно, почему программа не регистрирует.


Всё карты А-банки зареганы - серебро сыпется...
jay2004
 
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Теж срібло серебриться для АБанки, Востоку, Ашану, Кокошкі
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:34

  Amethyst написав:
  vollena71 написав:
  lamal написав:а я Альфу не могу зарегистрировать

Альфа не участвует в программе
https://bilshe.mastercard.ua/faq/profile/banks_bilshe

Тут еще один список, уже с Альфой
https://bilshe.mastercard.ua/page/terms_and_conditions
Но кажись Офпред Алки грила, шо таки не участвуют :)


участвуют, если карта А-Клаба :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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  malinin007 написав:
  wolt450 написав:Накрутив Garage sale.

Что это вообще такое? Ни разу не выпало.


типа большой сюрприз, интересно
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:36

  uaprofi написав:
  malinin007 написав:Выпало на одном акке за один заход 2 уклона по 100 грн.


кстати про уклон: если у Вас к примеру висит промокод 30грн на 5 поездок, а затем Вы добавляете по промо по 100 грн.
то 100 грн. использовать не получается


да, там мутно на стыках, лучше не объединять, они не умеют складывать, да и наверно никто не умеет
cohan
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  wolt450 написав:Накрутив Garage sale. заповнив адресу доставки Нової пошти. поки все


... прийшла СМС - рюкзак
рибка спіймалась за срібні бали
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Re: Программа "Masterсard Більше"

Меняю:
Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
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"Сільпо"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 21:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

Приму в дар Сильпо.бухгалтер
Мизантрóп
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