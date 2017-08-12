Начали, видимо, колесоманам дарить понемногу Garage sale - и мне сегодня выпало. За серебро. В смс написали, что удлиннитель. Посмотрим, что им можно удлиннить
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:06
Начали, видимо, колесоманам дарить понемногу Garage sale - и мне сегодня выпало. За серебро. В смс написали, что удлиннитель. Посмотрим, что им можно удлиннить
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:54
Прочитал здесь какие могут быть подарки
Додано: Суб 17 лип, 2021 09:22
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1
а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го
Додано: Суб 17 лип, 2021 09:31
Re: Программа "Masterсard Більше"
Давайте меняться. У меня 2 уклона выпало на 100 грн. Мне они не нужны, езжу на своём авто.
Додано: Суб 17 лип, 2021 09:34
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