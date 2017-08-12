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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:06
velvet написав: wolt450 написав: wolt450 написав:
Накрутив Garage sale. заповнив адресу доставки Нової пошти. поки все
... прийшла СМС - рюкзак
рибка спіймалась за срібні бали
Мне тоже на прошлой неделе выпал Garage sale. В результате прислали худи. Только размерчик не мой, а на подростка.
Начали, видимо, колесоманам дарить понемногу Garage sale - и мне сегодня выпало. За серебро. В смс написали, что удлиннитель. Посмотрим, что им можно удлиннить
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:54
malinin007 написав: wolt450 написав:
Накрутив Garage sale.
Что это вообще такое? Ни разу не выпало.
Прочитал здесь какие могут быть подарки https://bilshe.mastercard.ua/page/gift_ ... arage_sale
, м-да, удлиннитель ещё не самый плохой вариант
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:22
Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1
а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:31
cohan написав:
Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1
а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го
Давайте меняться. У меня 2 уклона выпало на 100 грн. Мне они не нужны, езжу на своём авто.
Востаннє редагувалось malinin007
в Суб 17 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:34
cohan написав:
Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1
а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го
Меняю 2хДжастин на 1хСильпо.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:10
cohan написав:
Джастины пропали
Яка користь від Джастіна?
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Додано: Суб 17 лип, 2021 20:30
V2 написав: cohan написав:
Джастины пропали
Яка користь від Джастіна?
почти никакой, но срок действия - год
лучше чем фокстрот, сушия, окко с накрутом на кофе, и уж тем более Ламода
Сильпо
Уклон
Джастин
по полезности
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