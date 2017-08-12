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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 220221222223
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:06

  velvet написав:
  wolt450 написав:
  wolt450 написав:Накрутив Garage sale. заповнив адресу доставки Нової пошти. поки все


... прийшла СМС - рюкзак
рибка спіймалась за срібні бали

Мне тоже на прошлой неделе выпал Garage sale. В результате прислали худи. Только размерчик не мой, а на подростка.

Начали, видимо, колесоманам дарить понемногу Garage sale - и мне сегодня выпало. За серебро. В смс написали, что удлиннитель. Посмотрим, что им можно удлиннить :D
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 23:54

  malinin007 написав:
  wolt450 написав:Накрутив Garage sale.

Что это вообще такое? Ни разу не выпало.

Прочитал здесь какие могут быть подарки https://bilshe.mastercard.ua/page/gift_ ... arage_sale, м-да, удлиннитель ещё не самый плохой вариант :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1

а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

  cohan написав:Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1

а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го

Давайте меняться. У меня 2 уклона выпало на 100 грн. Мне они не нужны, езжу на своём авто.
Востаннє редагувалось malinin007 в Суб 17 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:34

  cohan написав:Сильпо неплохо наловилось, если так дальше пойдет можно говорить об итоговом обмене серебра на Сильпо по курсу 1:1

а вот Уклонов пока ни одного, и Джастины пропали, как увидел что они до 2022го


Меняю 2хДжастин на 1хСильпо.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

  cohan написав:Джастины пропали


Яка користь від Джастіна?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 20:30

  V2 написав:
  cohan написав:Джастины пропали


Яка користь від Джастіна?


почти никакой, но срок действия - год
лучше чем фокстрот, сушия, окко с накрутом на кофе, и уж тем более Ламода

Сильпо
Уклон
Джастин

по полезности
cohan
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