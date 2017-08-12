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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:35
la9 написав:Кто пользовался сертом сильпо - принимают с экрана смарта, без распечатки?
Абсолютно без проблем, вчера так отоварил два
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Chicheva
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51
Chicheva написав:
la9 написав:Кто пользовался сертом сильпо - принимают с экрана смарта, без распечатки?
Абсолютно без проблем, вчера так отоварил два
особенно на самообслуживании
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cohan
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
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Monk23
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17
Меняю свои 3 сертификата Justin на 1 Сильпо.
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dedmvi
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:35
подозреваю что Уклон почти не участвует, хотя неспроста же они город спрашивают,
Джастин - то же Сильпо, рассыпят достаточно, думаю,
тут больше проблема что баллы заканчиваются, может, на 28е что пипасено интересного
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cohan
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Додано: Нед 18 лип, 2021 15:11
Monk23 написав:
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
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Мизантрóп
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Додано: Нед 18 лип, 2021 16:42
Мизантрóп написав: Monk23 написав:
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
а что, кроме колеса серебро есть куда деть?
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cohan
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