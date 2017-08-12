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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 221222223224
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

la9 написав:Кто пользовался сертом сильпо - принимают с экрана смарта, без распечатки?
Абсолютно без проблем, вчера так отоварил два
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51

  Chicheva написав:
la9 написав:Кто пользовался сертом сильпо - принимают с экрана смарта, без распечатки?
Абсолютно без проблем, вчера так отоварил два


особенно на самообслуживании
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51

Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
Monk23
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17

Меняю свои 3 сертификата Justin на 1 Сильпо.
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

подозреваю что Уклон почти не участвует, хотя неспроста же они город спрашивают,

Джастин - то же Сильпо, рассыпят достаточно, думаю,
тут больше проблема что баллы заканчиваются, может, на 28е что пипасено интересного
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 15:11

  Monk23 написав:Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.

прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 16:42

  Мизантрóп написав:
  Monk23 написав:Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.

прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет


а что, кроме колеса серебро есть куда деть? :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 18:41

  Мизантрóп написав:
  Monk23 написав:Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.

прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет

Во как, надо было выжидать :)
Не знаю, какой там принцип, но мне сначала понасыпали лямоды, потом Фокстрота, окко кофе, теперь сыпется суши - конец уж баллов близится, ну а сильпа всё нет(((
Oberon
 
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