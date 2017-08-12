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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 лип, 2021 12:35
la9 написав:Кто пользовался сертом сильпо - принимают с экрана смарта, без распечатки?
Абсолютно без проблем, вчера так отоварил два
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Chicheva
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51
Chicheva написав:
la9 написав:Кто пользовался сертом сильпо - принимают с экрана смарта, без распечатки?
Абсолютно без проблем, вчера так отоварил два
особенно на самообслуживании
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cohan
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:51
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
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Monk23
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17
Меняю свои 3 сертификата Justin на 1 Сильпо.
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dedmvi
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:35
подозреваю что Уклон почти не участвует, хотя неспроста же они город спрашивают,
Джастин - то же Сильпо, рассыпят достаточно, думаю,
тут больше проблема что баллы заканчиваются, может, на 28е что пипасено интересного
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cohan
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Додано: Нед 18 лип, 2021 15:11
Monk23 написав:
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
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Мизантрóп
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Додано: Нед 18 лип, 2021 16:42
Мизантрóп написав: Monk23 написав:
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
а что, кроме колеса серебро есть куда деть?
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cohan
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Додано: Нед 18 лип, 2021 18:41
Мизантрóп написав: Monk23 написав:
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
Во как, надо было выжидать
Не знаю, какой там принцип, но мне сначала понасыпали лямоды, потом Фокстрота, окко кофе, теперь сыпется суши - конец уж баллов близится, ну а сильпа всё нет(((
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Oberon
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Додано: Нед 18 лип, 2021 20:03
А как может образоваться две "скарбнички срібних балів" на одной учетке?
Я именно на "колесе" обнаружил вторую, с около 100 баллов на балансе. В принципе, на это же колесо и спустил уже. Но она по-прежнему висит, с нулём баллов.
Насколько мог заметить, начисления за оплату картой приходят на первую, "основную" скарбничку.
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M-Audio
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Додано: Нед 18 лип, 2021 20:25
M-Audio, может, у Вас карты объединены с кем-то в семью? У меня так в колесе отображалось по золоту, после того, как объединил - сначала мои быллы, а ниже тоже отображались баллы, но это были баллы "члена семьи".
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Oberon
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