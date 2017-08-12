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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 222223224225
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:21

  Oberon написав:
  Мизантрóп написав:
  Monk23 написав:Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.

прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет

Во как, надо было выжидать :)
Не знаю, какой там принцип, но мне сначала понасыпали лямоды, потом Фокстрота, окко кофе, теперь сыпется суши - конец уж баллов близится, ну а сильпа всё нет(((


дань на день
у меня вчера был сильпошный день, а сегодня ламодный ((
правда, по джастину кажись проскочило, я их не изымаю пока что
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 22:43

Re: Программа "Masterсard Більше"

Меняю два джастина + "-30% на 3-и кофе окко" на сильпо.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 00:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Oberon написав:Во как, надо было выжидать
Не знаю, какой там принцип, но мне сначала понасыпали лямоды, потом Фокстрота, окко кофе, теперь сыпется суши - конец уж баллов близится, ну а сильпа всё нет(((

сделайте перерыв на 1 день
malinin007
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