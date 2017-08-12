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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 18 лип, 2021 21:21
Oberon написав: Мизантрóп написав: Monk23 написав:
Наконец-то хоть один серт. Сильпо выпал.
прочел,решился.С первого акка и крута -Сильпа,затем фокстрот и +5
Второй акк пару раз золотыми стратился,третий по серебру Сильпа.Вроде прет
Во как, надо было выжидать
Не знаю, какой там принцип, но мне сначала понасыпали лямоды, потом Фокстрота, окко кофе, теперь сыпется суши - конец уж баллов близится, ну а сильпа всё нет(((
дань на день
у меня вчера был сильпошный день, а сегодня ламодный ((
правда, по джастину кажись проскочило, я их не изымаю пока что
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Додано: Нед 18 лип, 2021 22:43
Меняю два джастина + "-30% на 3-и кофе окко" на сильпо.
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Golf_streem
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Додано: Пон 19 лип, 2021 00:05
Oberon написав:
Во как, надо было выжидать
Не знаю, какой там принцип, но мне сначала понасыпали лямоды, потом Фокстрота, окко кофе, теперь сыпется суши - конец уж баллов близится, ну а сильпа всё нет(((
сделайте перерыв на 1 день
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