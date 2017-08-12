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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 227228229230
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 18:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alpha1251 написав:Кто-нибудь уже накопил опыт, если первая попытка за день - "Сильпо", стоит пробовать дальше? Или уже дневной джекпот, а дальше будет только добивка.

Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

malinin007 написав:Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.


Сильпо - да. Хотелось бы гараж-sale хоть раз или айфон :-D:-D
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:27

  malinin007 написав:
  Alpha1251 написав:Кто-нибудь уже накопил опыт, если первая попытка за день - "Сильпо", стоит пробовать дальше? Или уже дневной джекпот, а дальше будет только добивка.

Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.

С пятка акков-каждый день 100/200 сильпа
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

Фокстрот знижка 200 від 1000. свіжий варіант
wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:07

  malinin007 написав:
  Alpha1251 написав:Кто-нибудь уже накопил опыт, если первая попытка за день - "Сильпо", стоит пробовать дальше? Или уже дневной джекпот, а дальше будет только добивка.

Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.

Было в одном акке: Сельпо, Сельпо, 10
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:13

  wolt450 написав:Фокстрот знижка 200 від 1000. свіжий варіант

ага,
вроде одно и то же что два по 500, но выглядит солиднее
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

колесо легло
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 23:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

сегодня прям Фокстротами завалило, но ничего - Сильпо тоже удалось пробиться )
cohan
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