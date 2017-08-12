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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 21 лип, 2021 18:47
Alpha1251 написав:
Кто-нибудь уже накопил опыт, если первая попытка за день - "Сильпо", стоит пробовать дальше? Или уже дневной джекпот, а дальше будет только добивка.
Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.
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malinin007
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Додано: Сер 21 лип, 2021 19:13
malinin007 написав:Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.
Сильпо - да. Хотелось бы гараж-sale хоть раз или айфон
:-D
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Alpha1251
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:27
malinin007 написав: Alpha1251 написав:
Кто-нибудь уже накопил опыт, если первая попытка за день - "Сильпо", стоит пробовать дальше? Или уже дневной джекпот, а дальше будет только добивка.
Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.
С пятка акков-каждый день 100/200 сильпа
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Мизантрóп
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:51
Фокстрот знижка 200 від 1000. свіжий варіант
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wolt450
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Додано: Сер 21 лип, 2021 23:07
malinin007 написав: Alpha1251 написав:
Кто-нибудь уже накопил опыт, если первая попытка за день - "Сильпо", стоит пробовать дальше? Или уже дневной джекпот, а дальше будет только добивка.
Вряд ли за один день вы накрутите больше, чем 1 сильпо на каждом акке.
Было в одном акке: Сельпо, Сельпо, 10
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guntherhouse777
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Додано: Сер 21 лип, 2021 23:13
wolt450 написав:
Фокстрот знижка 200 від 1000. свіжий варіант
ага,
вроде одно и то же что два по 500, но выглядит солиднее
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cohan
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Додано: Сер 21 лип, 2021 23:31
колесо легло
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Додано: Сер 21 лип, 2021 23:49
сегодня прям Фокстротами завалило, но ничего - Сильпо тоже удалось пробиться )
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cohan
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