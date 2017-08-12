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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 22 лип, 2021 17:12
Oberon написав: Oktawa написав:
Кому-нибудь удавалось решить проблему с добавлением карты? У меня карта А-банка зелена, выпущенная с месяц назад, никак не хочет добавляться. Поддержка МС направляет в банк, якобы данные карты не внесены в систему, на г/л банка вообще ничего понять не могут, в чем проблема, говорят с картой все норм. Может кто-то разбирается, в чем может быть проблема?
Возможно, именно эта карта (зелена) не участвует в программе? Перечня карт, участвующих в программе что-то не могу найти.
У меня такое было с картой бвр востока. Мастер утверждал, что данные карты не внесли в их систему, отсылал в банк. Горячка бвр вообще меня посылала, что карта не участвует в бильше. Я им-это же банк восток, он участвует, значит и карта тоже должна, другие клиенты бвр там зарегистрировались - разбирайтесь и вносите. В общем, пока не написал в поддержку, вопрос не решался. Написал, сделал им все скрины как я регистрируюсь в бильше пошагово, включая с введенным кодом 3Д от банка и "ой халепа". И о чудо)) - всё исправили и я зарегистрировался! А то нельзя, не знаем... Так что разговаривать бесполезно, попробуйте написать
и прикрепить все скрины попытки регистрации.
Вы написали в поддержку мастеркарда или банка? А у меня карта БВР виртуальная, наоборот сразу зарегистрировалась.
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Oktawa
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Додано: Чет 22 лип, 2021 17:24
Oktawa
Банка, косяк на их стороне. Мастер видит, что банк не внёс данные в систему и сразу об этом говорит. А банк морозится.
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Oberon
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Додано: Чет 22 лип, 2021 17:51
wolt450 написав: guntherhouse777 написав:
Окко теперь: -20% на 2 кавы.
Не было нормального Окко пока в этом колесе.
Вчора було -1грн, яка сумується з персональними надбавками на бензин
Было ещё -3 грн. на 95 Пульс
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velvet
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Додано: Чет 22 лип, 2021 19:10
velvet написав: wolt450 написав: guntherhouse777 написав:
Окко теперь: -20% на 2 кавы.
Не было нормального Окко пока в этом колесе.
Вчора було -1грн, яка сумується з персональними надбавками на бензин
Было ещё -3 грн. на 95 Пульс
Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий )
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:25
не, этот прикол каждый день вернее ночь вижу
а то дисконнект с сервером был, минут 5 как бы не 10
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cohan
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Додано: Чет 22 лип, 2021 21:35
Поменяю сертификат фокстрот на скидку глово 125 грн на первый заказ, если кому-то интересно.
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vovareuckij
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Додано: Чет 22 лип, 2021 23:24
guntherhouse777 написав:
Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий )
Это по сути сертификат Фишка. 100 грн. и окко в перечне участвующих есть. Жаль только он ни с чем не суммируется (по условиям фишка не предъявляется - баллы не начисляются
). Но на 3л пульса может хватить
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Flamingo
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