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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 230231232233>
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:12

  Oberon написав:
  Oktawa написав:Кому-нибудь удавалось решить проблему с добавлением карты? У меня карта А-банка зелена, выпущенная с месяц назад, никак не хочет добавляться. Поддержка МС направляет в банк, якобы данные карты не внесены в систему, на г/л банка вообще ничего понять не могут, в чем проблема, говорят с картой все норм. Может кто-то разбирается, в чем может быть проблема?
Возможно, именно эта карта (зелена) не участвует в программе? Перечня карт, участвующих в программе что-то не могу найти.

У меня такое было с картой бвр востока. Мастер утверждал, что данные карты не внесли в их систему, отсылал в банк. Горячка бвр вообще меня посылала, что карта не участвует в бильше. Я им-это же банк восток, он участвует, значит и карта тоже должна, другие клиенты бвр там зарегистрировались - разбирайтесь и вносите. В общем, пока не написал в поддержку, вопрос не решался. Написал, сделал им все скрины как я регистрируюсь в бильше пошагово, включая с введенным кодом 3Д от банка и "ой халепа". И о чудо)) - всё исправили и я зарегистрировался! А то нельзя, не знаем... Так что разговаривать бесполезно, попробуйте написать и прикрепить все скрины попытки регистрации.

Вы написали в поддержку мастеркарда или банка? А у меня карта БВР виртуальная, наоборот сразу зарегистрировалась.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:24

Oktawa
Банка, косяк на их стороне. Мастер видит, что банк не внёс данные в систему и сразу об этом говорит. А банк морозится.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:51

  wolt450 написав:
  guntherhouse777 написав:Окко теперь: -20% на 2 кавы.
Не было нормального Окко пока в этом колесе.

Вчора було -1грн, яка сумується з персональними надбавками на бензин

Было ещё -3 грн. на 95 Пульс
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:10

  velvet написав:
  wolt450 написав:
  guntherhouse777 написав:Окко теперь: -20% на 2 кавы.
Не было нормального Окко пока в этом колесе.

Вчора було -1грн, яка сумується з персональними надбавками на бензин

Было ещё -3 грн. на 95 Пульс

Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:25

  EKO написав:
  cohan написав:колесо легло


Вы об этом неприкольном приколе или не? :roll:

https://youtu.be/GaqpWaY4LcQ


не, этот прикол каждый день вернее ночь вижу
а то дисконнект с сервером был, минут 5 как бы не 10
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 21:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

Поменяю сертификат фокстрот на скидку глово 125 грн на первый заказ, если кому-то интересно.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:24

  guntherhouse777 написав:Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий )

Это по сути сертификат Фишка. 100 грн. и окко в перечне участвующих есть. Жаль только он ни с чем не суммируется (по условиям фишка не предъявляется - баллы не начисляются :(). Но на 3л пульса может хватить
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

сегодня день Фишек, хорошо налили, и одно Сильпо

Уклон так и не дождусь, походу, видимо вначале выдавали
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:06

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий )

Это по сути сертификат Фишка. 100 грн. и окко в перечне участвующих есть. Жаль только он ни с чем не суммируется (по условиям фишка не предъявляется - баллы не начисляются :(). Но на 3л пульса может хватить

Засада этого сертификата Фишки может быть в том, что там написано - при купівлі товарів і послуг. Слово "покупка" там тоже фигурирует, а вот бенз - нет. А на ОККО бенз может не считаться таким товаром (типа товар - только в магазе), и бенз с колонки уже не то пальто. Звучит вроде и нелогично, но я подобное уже проходил с акцией "сними наличку на кассе окко и получи 10 баллов за каждое снятие", а условие этой радости такое простое - "Для цього потрібно зробити покупку від 10 гривень і розрахуватися карткою, з якої буде зніматись готівка". И никаких уточнений. Ну, покупаю я, значит, бензин, вот чем не покупка? Ща, думаю, как сниму нал, да как получу баллы, ага... Не канает, бенз у них не покупка, покупка - только товар в магазе. Такая же хренотень запросто может оказаться и по этому сертификату с бензином. Так что ежели кто проверит этот серт на практике по бензину, просьба написать тут.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:42

  Oberon написав:
  Flamingo написав:Засада этого сертификата Фишки может быть в том, что там написано - при купівлі товарів і послуг. Слово "покупка" там тоже фигурирует, а вот бенз - нет. А на ОККО бенз может не считаться таким товаром (типа товар - только в магазе), и бенз с колонки уже не то пальто. Звучит вроде и нелогично...

Ну опыта покупки у мну естественно нет, но хочу заметить что в самом сертификате упоминается именно покупка на "АЗС ОККО". В отличие от скажем сертификатов, которые выпускались весной, где речь шла о покупке в "магазине ОККО".
Flamingo
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