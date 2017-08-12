Додано: П'ят 23 лип, 2021 00:06

Flamingo написав: guntherhouse777 написав: Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий ) Жду 100 грн на бензин Окко без всяких условий )

Это по сути сертификат Фишка. 100 грн. и окко в перечне участвующих есть. Жаль только он ни с чем не суммируется (по условиям фишка не предъявляется - баллы не начисляются ). Но на 3л пульса может хватить Это по сути сертификат Фишка. 100 грн. и окко в перечне участвующих есть. Жаль только он ни с чем не суммируется (по условиям фишка не предъявляется - баллы не начисляются). Но на 3л пульса может хватить

Засада этого сертификата Фишки может быть в том, что там написано - при купівлі товарів і послуг. Слово "покупка" там тоже фигурирует, а вот бенз - нет. А на ОККО бенз может не считаться таким товаром (типа товар - только в магазе), и бенз с колонки уже не то пальто. Звучит вроде и нелогично, но я подобное уже проходил с акцией "сними наличку на кассе окко и получи 10 баллов за каждое снятие", а условие этой радости такое простое - "Для цього потрібно зробити покупку від 10 гривень і розрахуватися карткою, з якої буде зніматись готівка". И никаких уточнений. Ну, покупаю я, значит, бензин, вот чем не покупка? Ща, думаю, как сниму нал, да как получу баллы, ага... Не канает, бенз у них не покупка, покупка - только товар в магазе. Такая же хренотень запросто может оказаться и по этому сертификату с бензином. Так что ежели кто проверит этот серт на практике по бензину, просьба написать тут.