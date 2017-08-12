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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 231232233234>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:33

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мне тоже выпал сертификат на 100 грн баллами фишка. Там в перечне партнеров фишки ещё есть сеть аптек: 1 социальная аптека и аптека доброго дня, вот хочу попробовать оплатить сертификатом. Написано, что сертификат нужно распечатать, интересно а на экране телефона его можно предъявить? И самой карты фишки у меня нет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Oktawa написав:интересно а на экране телефона его можно предъявить?

В багатьох партнерів фішка є проблеми зі скануванням з екрана телефона (але не в ОККО), але можуть ввести дані вручну. Фішку можна зробити онлайн, або на касі назвати номер телефона того, у кого вона є.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:29

Re: Программа "Masterсard Більше"

Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?
Golf_streem
 
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З нами з: 06.08.20
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:41

Второй день одни баллы :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:47

  Golf_streem написав:Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?

Должно прийти смс с указанием, какой именно приз выиграли.
Oktawa
 
Повідомлень: 341
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:20

Меняю:
3 ГРН/Л БАЛАМИ FISHKA НА ПАЛЬНЕ PULLS ВІД ОККО ДЛЯ ВАС
ЗНИЖКА 100 ГРН НА КАВОВИЙ АБОНЕМЕНТ ВІД ОККО ДЛЯ ВАС
ЗНИЖКА 100 ГРН ПРИ ПОКУПЦІ ВІД 500 ГРН В МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «ФОКСТРОТ» ДЛЯ ВАС
ЗНИЖКА 100 ГРН ПРИ ПОКУПЦІ ВІД 450 ГРН В МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «СУШИЯ» ДЛЯ ВАС
на Сильпо или "FISHKA НА 100 ГРН БАЛАМИ" или 2 джастина
la9
 
Повідомлень: 2035
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Подякував: 390 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:41

Хоть бы кто-то написал - меняю Сильпо на Ламоду или Сушию. )
Aps
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Повідомлень: 3533
З нами з: 24.06.15
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:42

la9,
Если вам нужен Джастин, давайте мыло, я вам так вышлю.
3 или 4 сохранил, остальные даже не фиксировал.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4746
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:51

  EKO написав:
  cohan написав:колесо легло


Вы об этом неприкольном приколе или не? :roll:

https://youtu.be/GaqpWaY4LcQ

Может у всех по-разному, но у меня стрелка на колесе стоит всегда на одном и том же месте - между +10 баллов и сертификатом Алло, а выпадает разное, Алло вообще ни разу не выпало.
Oktawa
 
Повідомлень: 341
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Подякував: 409 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:34

  Oktawa написав:
  EKO написав:
  cohan написав:колесо легло


Вы об этом неприкольном приколе или не? :roll:

https://youtu.be/GaqpWaY4LcQ

Может у всех по-разному, но у меня стрелка на колесе стоит всегда на одном и том же месте - между +10 баллов и сертификатом Алло, а выпадает разное, Алло вообще ни разу не выпало.

Сегодня 5 раз выпало.
Это игра)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4746
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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