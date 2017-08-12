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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 лип, 2021 07:33
Мне тоже выпал сертификат на 100 грн баллами фишка. Там в перечне партнеров фишки ещё есть сеть аптек: 1 социальная аптека и аптека доброго дня, вот хочу попробовать оплатить сертификатом. Написано, что сертификат нужно распечатать, интересно а на экране телефона его можно предъявить? И самой карты фишки у меня нет.
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Oktawa
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 10:48
Oktawa написав:
интересно а на экране телефона его можно предъявить?
В багатьох партнерів фішка є проблеми зі скануванням з екрана телефона (але не в ОККО), але можуть ввести дані вручну. Фішку можна зробити онлайн, або на касі назвати номер телефона того, у кого вона є.
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Пансер
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:29
Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?
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Golf_streem
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:41
Второй день одни баллы
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Vorlon
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:47
Golf_streem написав:
Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?
Должно прийти смс с указанием, какой именно приз выиграли.
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Oktawa
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:20
Меняю:
3 ГРН/Л БАЛАМИ FISHKA НА ПАЛЬНЕ PULLS ВІД ОККО ДЛЯ ВАС
ЗНИЖКА 100 ГРН НА КАВОВИЙ АБОНЕМЕНТ ВІД ОККО ДЛЯ ВАС
ЗНИЖКА 100 ГРН ПРИ ПОКУПЦІ ВІД 500 ГРН В МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «ФОКСТРОТ» ДЛЯ ВАС
ЗНИЖКА 100 ГРН ПРИ ПОКУПЦІ ВІД 450 ГРН В МЕРЕЖІ РЕСТОРАНІВ «СУШИЯ» ДЛЯ ВАС
на Сильпо или "FISHKA НА 100 ГРН БАЛАМИ" или 2 джастина
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la9
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:41
Хоть бы кто-то написал - меняю Сильпо на Ламоду или Сушию. )
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:42
la9,
Если вам нужен Джастин, давайте мыло, я вам так вышлю.
3 или 4 сохранил, остальные даже не фиксировал.
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:51
Может у всех по-разному, но у меня стрелка на колесе стоит всегда на одном и том же месте - между +10 баллов и сертификатом Алло, а выпадает разное, Алло вообще ни разу не выпало.
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Oktawa
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:34
Oktawa написав:
Может у всех по-разному, но у меня стрелка на колесе стоит всегда на одном и том же месте - между +10 баллов и сертификатом Алло, а выпадает разное, Алло вообще ни разу не выпало.
Сегодня 5 раз выпало.
Это игра)
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guntherhouse777
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