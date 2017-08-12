guntherhouse777
Понятно, что игра. Я о другом: человек на видео утверждает, что после нажатия «крутить»колесо всегда возвращается в исходное положение. Я писала о том, что у меня это не так. Как у других, не знаю.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:42
guntherhouse777
Понятно, что игра. Я о другом: человек на видео утверждает, что после нажатия «крутить»колесо всегда возвращается в исходное положение. Я писала о том, что у меня это не так. Как у других, не знаю.
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