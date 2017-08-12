guntherhouse777
Понятно, что игра. Я о другом: человек на видео утверждает, что после нажатия «крутить»колесо всегда возвращается в исходное положение. Я писала о том, что у меня это не так. Как у других, не знаю.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:42
guntherhouse777
Понятно, что игра. Я о другом: человек на видео утверждает, что после нажатия «крутить»колесо всегда возвращается в исходное положение. Я писала о том, что у меня это не так. Как у других, не знаю.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:18
Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:59
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:16
Каждый день надо крутить.
И раз в два дня ходить в Сельпо.
И через 2 месяца-вот они, 100 грн !)
Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:37
guntherhouse777
Путем сложных вычислений на калькуляторе, 100грн по 30коп будут накручиваться всего-то 333,3 дня
Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Зато в Сильпо каждый день победитель.
Сегодня суши,Фокс,фишка и баллы.Айфона13 всё нет
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