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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 232233234235>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:42

guntherhouse777
Понятно, что игра. Я о другом: человек на видео утверждает, что после нажатия «крутить»колесо всегда возвращается в исходное положение. Я писала о том, что у меня это не так. Как у других, не знаю.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:18

  Vorlon написав:Второй день одни баллы :twisted:

Другое дело"колесо фортуны" у сильпа-всегда в плюсах))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:59

  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:Второй день одни баллы :twisted:

Другое дело"колесо фортуны" у сильпа-всегда в плюсах))

Ага, и сколько дней то колесо сильпо крутить, чтобы насобирать по 15-30 копеек 100грн, как в сертификате? :mrgreen:
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:16

  Oberon написав:
  Мизантрóп написав:
  Vorlon написав:Второй день одни баллы :twisted:

Другое дело"колесо фортуны" у сильпа-всегда в плюсах))

Ага, и сколько дней то колесо сильпо крутить, чтобы насобирать по 15-30 копеек 100грн, как в сертификате? :mrgreen:

Каждый день надо крутить.
И раз в два дня ходить в Сельпо.
И через 2 месяца-вот они, 100 грн !)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:37

guntherhouse777
Путем сложных вычислений на калькуляторе, 100грн по 30коп будут накручиваться всего-то 333,3 дня :mrgreen:
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

Зато в Сильпо каждый день победитель.
Сегодня суши,Фокс,фишка и баллы.Айфона13 всё нет
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:10

Мизантрóп
Эт я не спорю, плюс - не минус :D
Ну а фишка тоже ничё так, можно взять в аптеке витаминку, или в Алло батарейки. Сам айфон жду:)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:42

Re: Программа "Masterсard Більше"

ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:51

  Oktawa написав:
  Golf_streem написав:Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?

Должно прийти смс с указанием, какой именно приз выиграли.

Доставка через НП будет платной? Накрутил в Гараже силиконовую кисточку для кухни. Если доставка платная--нет смысла забирать такой призище.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

прощальный аккорд - кончились серебро и выпало два сильпа подряд!
cohan
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