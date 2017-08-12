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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 232233234235
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:21

  Golf_streem написав:
  Oktawa написав:
  Golf_streem написав:Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?

Должно прийти смс с указанием, какой именно приз выиграли.

Доставка через НП будет платной? Накрутил в Гараже силиконовую кисточку для кухни. Если доставка платная--нет смысла забирать такой призище.

за счёт мастер кард,т.е. для получателя бесплатно
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:24

  Ananas1start написав:ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?

Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:29

Re: Программа "Masterсard Більше"

как часто такое, раз в полгода колесо это?
cohan
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  #<1 ... 232233234235
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