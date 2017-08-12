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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 24 лип, 2021 00:21
Golf_streem написав: Oktawa написав: Golf_streem написав:
Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?
Должно прийти смс с указанием, какой именно приз выиграли.
Доставка через НП будет платной? Накрутил в Гараже силиконовую кисточку для кухни. Если доставка платная--нет смысла забирать такой призище.
за счёт мастер кард,т.е. для получателя бесплатно
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velvet
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:24
Ananas1start написав:
ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?
Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.
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velvet
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Додано: Суб 24 лип, 2021 00:29
как часто такое, раз в полгода колесо это?
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cohan
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Додано: Суб 24 лип, 2021 05:39
velvet написав: Ananas1start написав:
ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?
Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.
...тем более что там четко написано что для этого сертификата уарта фишка не нужна и баллы на нее при использовании сертификата нк начисляюся в любом случае
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Flamingo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:20
Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.
P.S. Кому надо фишка 100, меняю на Сильпо 100. Бонусом могу накинуть +1 Джастин к каждому или Фокстрот, Сушия, Мода, Кофе, ХЗ что там еще есть.
Востаннє редагувалось malinin007
в Суб 24 лип, 2021 07:42, всього редагувалось 2 разів.
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malinin007
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:41
Если кому интересно: отдам Сильпо за Уклон
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Eugene+
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Додано: Суб 24 лип, 2021 07:46
Eugene+ написав:
Если кому интересно: отдам Сильпо за Уклон
Менялся уже с этим человеком, можно доверять.
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malinin007
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Додано: Суб 24 лип, 2021 08:02
malinin007 написав:
Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.
Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам
- то никак
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Flamingo
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Додано: Суб 24 лип, 2021 08:12
Flamingo написав: malinin007 написав:
Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.
Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам
- то никак
Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")
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guntherhouse777
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Додано: Суб 24 лип, 2021 08:13
Последние дни туфта полнейшая выпадает, перед этим 3-й Сильпо был. Сейчас на одном аккаунте та же туфта, а на другом - 2 раза подряд выпало между Айфоном и Сильпо.
А выпало 2 Фокстрота на 200 грн.
Итого:
- 3х Сильпо;
- 3х Justin;
- 5х Фокстрот на 100 грн;
- 2х Фокстрот на 200 грн;
- 3х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко 30% на 3 кофе;
- 1х Окко 20% на 2 кофе.
Готов поменять Фокстроты, Джастины, Окко и прочее на что-то другое. Знаю, что тут у всех почти то же самое, но может кому-то как раз нужен Фокстрот на 200 грн или Джастин.
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Striker
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