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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 233234235236>
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:21

  Golf_streem написав:
  Oktawa написав:
  Golf_streem написав:Накрутил Гараж, указал адрес доставки. Что это будет? Сюрприз?

Должно прийти смс с указанием, какой именно приз выиграли.

Доставка через НП будет платной? Накрутил в Гараже силиконовую кисточку для кухни. Если доставка платная--нет смысла забирать такой призище.

за счёт мастер кард,т.е. для получателя бесплатно
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:24

  Ananas1start написав:ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?

Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 00:29

Re: Программа "Masterсard Більше"

как часто такое, раз в полгода колесо это?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 05:39

  velvet написав:
  Ananas1start написав:ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?

Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.

...тем более что там четко написано что для этого сертификата уарта фишка не нужна и баллы на нее при использовании сертификата нк начисляюся в любом случае
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.

P.S. Кому надо фишка 100, меняю на Сильпо 100. Бонусом могу накинуть +1 Джастин к каждому или Фокстрот, Сушия, Мода, Кофе, ХЗ что там еще есть.
Востаннє редагувалось malinin007 в Суб 24 лип, 2021 07:42, всього редагувалось 2 разів.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:41

Если кому интересно: отдам Сильпо за Уклон
Eugene+
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 07:46

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Eugene+ написав:Если кому интересно: отдам Сильпо за Уклон

Менялся уже с этим человеком, можно доверять.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:02

  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:12

  Flamingo написав:
  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак

Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:13

Последние дни туфта полнейшая выпадает, перед этим 3-й Сильпо был. Сейчас на одном аккаунте та же туфта, а на другом - 2 раза подряд выпало между Айфоном и Сильпо. :cry:
А выпало 2 Фокстрота на 200 грн.

Итого:
- 3х Сильпо;
- 3х Justin;
- 5х Фокстрот на 100 грн;
- 2х Фокстрот на 200 грн;
- 3х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко 30% на 3 кофе;
- 1х Окко 20% на 2 кофе.

Готов поменять Фокстроты, Джастины, Окко и прочее на что-то другое. Знаю, что тут у всех почти то же самое, но может кому-то как раз нужен Фокстрот на 200 грн или Джастин.
Striker
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