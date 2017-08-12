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Программа "Masterсard
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:07

  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.

P.S. Кому надо фишка 100, меняю на Сильпо 100. Бонусом могу накинуть +1 Джастин к каждому или Фокстрот, Сушия, Мода, Кофе, ХЗ что там еще есть.


Могу обьединится (у меня золото Укрсиба). Выигрыши - пополам. Подробности в личку.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:07

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:
  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак

Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")


с ПУМБом так сходу не вышло, на Плитину нарисовали серебро, буду разбираться
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:47

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:
  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак

Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")

Ну речь я так понимаю шла все же о бесплатных вариантах. А так и какую-нибудь платину задорого если оформить то тоже можно, но это как-то не по свински
Flamingo
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