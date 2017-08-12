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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 233234235236
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:07

  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.

P.S. Кому надо фишка 100, меняю на Сильпо 100. Бонусом могу накинуть +1 Джастин к каждому или Фокстрот, Сушия, Мода, Кофе, ХЗ что там еще есть.


Могу обьединится (у меня золото Укрсиба). Выигрыши - пополам. Подробности в личку.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:07

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:
  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак

Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")


с ПУМБом так сходу не вышло, на Плитину нарисовали серебро, буду разбираться
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:47

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:
  malinin007 написав:Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак

Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")

Ну речь я так понимаю шла все же о бесплатных вариантах. А так и какую-нибудь платину задорого если оформить то тоже можно, но это как-то не по свински)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

cohan написав:
  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:[quote="5267378:malinin007"]Золото сибаса по друзьям нельзя раскинуть? У меня не получается.


Раскидать можно. Но у друзей должна быть тоже аналогичная карта сибаса. Иначе никак. Если все ваши друзья это исключительно вы сам ;) - то никак

Да ладно).
Было б желание
Делаешь допку сибаса за 100,
Покупаешь симку- и вот он, новый "друг")


с ПУМБом так сходу не вышло, на Плитину нарисовали серебро, буду разбираться[/quote]Золотые баллы можно объединить только с картами одного банка.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:51

  unknownurl написав:
cohan написав:
с ПУМБом так сходу не вышло, на Плитину нарисовали серебро, буду разбираться
Золотые баллы можно объединить только с картами одного банка.


ну разумеется
я беру несколько золота одного банка и объединяю,
так с двумя сработало,
сейчас вот заминка с пумб, вообще впечатление что они когда на одном номере только могут быть в одном акке, но вроде не так все же
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:53

  Striker написав:Итого:
- 3х Сильпо;
- 3х Justin;
- 5х Фокстрот на 100 грн;
- 2х Фокстрот на 200 грн;
- 3х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко 30% на 3 кофе;
- 1х Окко 20% на 2 кофе.


хвастаться не буду, но успешно отдал 1100+ серебра в ликвидные Сильпо и Фишку практически по курсу 1:1 + сверху джастин и парочка Алло

Сушии ламоды окки фокстроты(хотя окки есть варианты с кофе но уж очень редко то кофе именно в Окко нужно)даже не скачивал
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 15:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

По моим наблюдениям, акки бильше, номера телефонов которых нигде не засвечены, типа фишек, сильпо итп, выкручивают больше всего этих фишек и сильпо.
На мой основной акк (тел), что зареген и там и там, не выпало ничего, выше Джастина.
-------------------------------------------------------------------------------------------
И крутить лучше всего в режиме инкогнито отдельного браузера, с последующей, или предварительной чисткой кук (для очистки совести :D )
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:48

  malinin007 написав:По моим наблюдениям, акки бильше, номера телефонов которых нигде не засвечены, типа фишек, сильпо итп, выкручивают больше всего этих фишек и сильпо.
На мой основной акк (тел), что зареген и там и там, не выпало ничего, выше Джастина.

Учите теорию вероятности :-)
Телефон единый для сильпо и бильше. Выпало два сильпо за всё время. Джастин один. Кстати, да, если внимательно почитать условия, то он для _отправки_, а не для _получения_ (тут писали раньше, что не приняли к оплате при получении).
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

  malinin007 написав:По моим наблюдениям, акки бильше, номера телефонов которых нигде не засвечены, типа фишек, сильпо итп, выкручивают больше всего этих фишек и сильпо.

В мого батька-пенсіонера номер ніде не засвічений, на його аккаунті краще Джастіна нічого не випадало. Мій засвічений і в сільпо і фішці, випали 1 фішка, 1 сільпо, 1 дрібниця на Garage sale.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 20:30

  guntherhouse777 написав:la9,
Если вам нужен Джастин, давайте мыло, я вам так вышлю.
3 или 4 сохранил, остальные даже не фиксировал.

Если у Вас остался Джастин, вышлите пожалуйста и мне. Заранее спасибо.
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