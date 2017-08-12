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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лип, 2021 02:27
Flamingo написав: velvet написав: Ananas1start написав:
ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?
Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.
...тем более что там четко написано что для этого сертификата уарта фишка не нужна и баллы на нее при использовании сертификата нк начисляюся в любом случае
не подскажите , можно ли зайти в магазит рукавичка (насколько я знаю там фишкой можно пользоваться) взять товара на 100 грн и показать на телефоне купон - так получиться ?
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Ananas1start
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Додано: Нед 25 лип, 2021 05:08
Ananas1start написав: Flamingo написав:
...тем более что там четко написано что для этого сертификата уарта фишка не нужна и баллы на нее при использовании сертификата нк начисляюся в любом случае
не подскажите , можно ли зайти в магазит рукавичка (насколько я знаю там фишкой можно пользоваться) взять товара на 100 грн и показать на телефоне купон - так получиться ?
Насколько я помню в самом сертификате написано что его можно отоварить лишь в ограниченном списке мест принимающих фишку - типа ОККО, аптека доброго дня, алло, что-то еще. Рукавичек тамму списке не припоминаю. Но думаю если этот магазин не далеко от вас вы особо ничем не рискуете - спросите при случае - они вам ответят точнее чем любой из этого форума
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Flamingo
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Додано: Нед 25 лип, 2021 08:44
Такое ощущение, что призовой фонд исчерпался)
Из последних 7 попыток - выиграл 65 баллов. (10-10-10-10-10-10-5)
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vaysh
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:03
vaysh написав:
Такое ощущение, что призовой фонд исчерпался)
Из последних 7 попыток - выиграл 65 баллов. (10-10-10-10-10-10-5)
Из последних 15 попыток - один неликвид идёт (((.
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jay2004
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:12
То же самое. Вчера и позавчера было сильпо и фишка, сегодня одни баллы и ламода
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vovareuckij
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Додано: Нед 25 лип, 2021 09:18
А у всех колесико нормально вертится? На двух акках крутилось нереально долго, словил 10 баллов. Запустил второй раз, долго ждал, не дождался, потом выскочило сообщение об исчерпании кол-ва попыток. Глянул в Винагороди, а там, оказывается, кроме этих 10 баллов, еще выиграл серт в фокстрот и 5 баллов.
Аналогично и по второму акку, только там сушию.
По ходу, у МК Бильше новый уровень сервиса - вы крутите 1 раз, а остальные - мы сами за вас
.
Пробовал на разных браузерах.
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la9
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:36
меняю 2 фокстрота по 100 на один алло 200
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19professor69
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:58
Ananas1start написав:
можно ли зайти в магазит рукавичка (насколько я знаю там фишкой можно пользоваться)
Зверніть увагу що в рукавичці балами фішка можна оплатити тільки до 20% покупки, тобто щоб потратити 100 грн балами за 1 раз, потрібно купити на 500+. Особисто ще не перевіряв чи можна в рукавичці витрачати сертифікати.
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Пансер
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